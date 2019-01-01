Названа самая дорогая компания в мире

Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых дорогих компаний в мире — его возглавила компания Amazon.com, основанная Джеффом Безосом. На данный момент стоимость компании Безоса оценивают в 797 миллиардов долларов, передает ONLINE.UA.

"Серебро" получила компания Microsoft Corp, которая оценена в 789 миллиардов долларов. Третьей в рейтинге самых дорогих стала дочерняя компания Google — Alphabet. Ее рыночная стоимость — 745 миллиардов.

Корпорация Apple занимает лишь 4 строчку — она стоит 702 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что ранее основатель компании Amazon.com Джефф Безос был признан самым богатым человеком на планете.

Amazon.com — один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет. Компания ведет экспансию на рынки интернет-торговли во всем мире. По состоянию на 2017 год Amazon имеет отдельные сайты для розничной торговли в США, Великобритании, Ирландии, Франции, Канаде, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Австралии, Бразилии, Японии, Китае, Индии и Мексике.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Amazon открывает в США первый в мире полностью автоматизированный супермаркет без касс и продавцов.