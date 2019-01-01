Будет жесткий ответ: США пригрозили инвесторам "Северного потока-2"

Будет жесткий ответ: США пригрозили инвесторам "Северного потока-2"

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Фото: pixabay.com

Официальный Вашингтон в очередной раз напомнил о последствиях участникам строительства "Северного потока-2". Так, Белый дом обещает санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что компания Allseas намерена проложить 90% "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, а Saipem уже построила свою часть.

"Санкции против швейцарской компании могут стать серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самой компании. Однако пока нет информации относительно санкций против итальянской компании Saipem. Немецкое правительство надеется, что США откажется от планов ввести ограничения против Allseas, поскольку в этом случае пострадают и американские нефтегазовые проекты, в частности в Мексиканском заливе", — сказано в сообщении.

Напомним, в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон постоянно поднимает вопрос "Северного потока-2" в разговорах с немецкой стороной, и уже есть признаки того, что после Керченского инцидента их понимание стало более четким.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд Швейцарии принял громкое решение в пользу Украины по "Северному потоку-2" — он запретил компания Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российскому "Газпрому".

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Північний потік -2, инвесторы, РФ
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