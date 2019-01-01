Будет жесткий ответ: США пригрозили инвесторам "Северного потока-2"

Официальный Вашингтон в очередной раз напомнил о последствиях участникам строительства "Северного потока-2 ". Так, Белый дом обещает санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что компания Allseas намерена проложить 90% "Северного потока-2 " по дну Балтийского моря, а Saipem уже построила свою часть.

"Санкции против швейцарской компании могут стать серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самой компании. Однако пока нет информации относительно санкций против итальянской компании Saipem. Немецкое правительство надеется, что США откажется от планов ввести ограничения против Allseas, поскольку в этом случае пострадают и американские нефтегазовые проекты, в частности в Мексиканском заливе", — сказано в сообщении.

Напомним, в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон постоянно поднимает вопрос "Северного потока-2 " в разговорах с немецкой стороной, и уже есть признаки того, что после Керченского инцидента их понимание стало более четким.