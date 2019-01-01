В МИД Украины заговорили о биометрическом визовом режиме с Россией

В МИД Украины заговорили о биометрическом визовом режиме с Россией

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Фото: commons.wikimedia.org

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин не отрицает внедрение биометрического визового режима с Россией в будущем. По его словам, воплотить это будет не так уж и просто, передает ONLINE.UA.

Украинский дипломат подчеркнул, что вероятное введение обычного визового режима для граждан РФ при въезде в Украину не будет эффективным.

"Если просто ввести визовый режим, этикетки штамповать, он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией – то только биометрический. Другой режим по определению не будет работать", — говорит Климкин.

Он также добавил, что сейчас в МИД исследуют работу биометрики и баз данных. Следовательно биометрический визовый режим с Россией возможен.

Кроме этого, глава МИД отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому нужно быть готовым и который не так просто воплотить.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин объяснил решение Центральной избирательной комиссии о закрытии в России участков для голосования на выборах в Украине фактором безопасности.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, биометрический режим
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