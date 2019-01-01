"Мы все видим": Каменских высмеяли из-за неудачного фотошопа

"Мы все видим": Каменских высмеяли из-за неудачного фотошопа

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Настя Каменських (фото — instagram.com)
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в теплых краях, не устает делиться с фанатами яркими фото. Однако на этот раз поклонники высмеяли красавицу, заметив на фотографии фотошоп, передает ONLINE.UA.
 
На фото Каменских сидит на диване с красными подушками, подогнув одну ногу под себя. Одета звезда в жакет со змеиным принтом, рядом лежит шляпа. На заднем фоне видны экзотические деревья.
Внимание поклонников звезды привлекло неестественно светлое лицо по сравнению с остальным телом. Звезду обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Пользователи отмечают, что Настя и так красивая девушка, а ретушью она делает свои фото только хуже.
Некоторые пользователи написали в комментариях, что Каменских отфотошопила еще и подушки на диване.
"Настя, мы все видим!; что с лицом?; ты очень красивая, зачем этот фотошоп?; вы просто завидуете и пытаетесь найти недостатки. Настя, ты идеальная! Никого не слушай; есть фотошоп, или нет его — кому какая разница?странные люди", — пишут фанаты в комментариях к снимку.
"Мы все видим": Каменских высмеяли из-за неудачного фотошопа (1)
Источник: ONLINE.UA Теги: Настя Каменских, фотошоп, фото
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