"Мы все видим": Каменских высмеяли из-за неудачного фотошопа

Настя Каменських (фото — instagram.com)

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в теплых краях, не устает делиться с фанатами яркими фото. Однако на этот раз поклонники высмеяли красавицу, заметив на фотографии фотошоп, передает ONLINE.UA.

На фото Каменских сидит на диване с красными подушками, подогнув одну ногу под себя. Одета звезда в жакет со змеиным принтом, рядом лежит шляпа. На заднем фоне видны экзотические деревья.

Внимание поклонников звезды привлекло неестественно светлое лицо по сравнению с остальным телом. Звезду обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Пользователи отмечают, что Настя и так красивая девушка, а ретушью она делает свои фото только хуже.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что Каменских отфотошопила еще и подушки на диване.