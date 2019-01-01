В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

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Фото — flickr.com
В Министерстве социальной политики утверждают главной причиной низких пенсий в Украине является теневой сектор экономики, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с недекларируемым трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое негативное влияние на ее работу, и этот вызов "невозможно преодолеть без участия всего общества".
 
Как известно, с 1 января в Украине повысили пенсии военнослужащим и лицам, которые достигли 65-летнего возраста, которые имеют большой трудовой стаж.Ранее в Кабмине заявляли, что с 2019 года индексация пенсий будет проходить в автоматическом режиме. Отметим, что по официальным данным, в прошлом году уровень теневой экономики снизился с 40% до 32%.
 
Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что пенсионный возраст в Украине будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.
Источник: ONLINE.UA Теги: Кабмин, пенсія, економіка, пенсионеры
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