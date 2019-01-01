В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

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В Министерстве социальной политики утверждают главной причиной низких пенсий в Украине является теневой сектор экономики, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с недекларируемым трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое негативное влияние на ее работу, и этот вызов "невозможно преодолеть без участия всего общества".