Курс валют на сегодня 9 января - доллар подорожал, евро подорожал

Курс валют на сегодня 9 января - доллар подорожал, евро подорожал

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На среду, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 января цена доллара США составит 28 гривен 2 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 31 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 6 копеек, что в свою очередь на 46 копеек больше чем в вторник, 8 января.

В вторник, 8 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.06/28.02 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.07/32.02 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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