Политолог объяснил, почему Беларусь - потенциальный источник угрозы для Украины

Политический эксперт Александр Солонтай считает, что глава Кремля Владимир Путин, понимая, что потерял контроль над Украиной, хочет приобрести себе новый "братский" народ. На этот раз его взгляд остановился на Беларуси, которая из-за рискованых отношений с Кремлем может потерять свою независимость, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперт отметил, что два года правления Путина пролетит очень быстро и нам нужно быть готовыми к тому, что российские танки могут проходить полесскими болотами, а также черниговскими трассами.

"Когда Украина будет серьезно рассматривать вопрос введения военного положения, тогда ни в коем случае нельзя будет думать исключительно о юго-восточных регионах, а понять, что опасность грозит и другим частям страны. Я считаю, что Беларусь стоит рассматривать, как потенциальный источник угрозы для нас, а не, как союзника", – отметил эксперт.

По его словам, за эти два года Украине надо готовится к круговой обороне.

Напомним, недавно белорусский лидер Лукашенко пожаловался на то, что Россия хочет инкорпорировать Беларусь в состав РФ под предлогом "глубокой интеграции".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко признался, чего они с Путиным на самом деле боятся.