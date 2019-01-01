МВФ поставил новые требования Украине для выплаты следующих траншей

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В МВФ представили аналитический отчет по Украине, в котором определили новые задачи для украинского правительства, на основании которых будут выплачиваться новые транши по программе кредитования в режиме Stand By, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Фонда.

Ключевыми требованиями обозначены: утверждение закона о "сплит", отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

В частности, МВФ поставил задачу принять закон о "сплит" (ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и распределении ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку — ред.) к концу марта 2019 года. К концу апреля 2019 года должны быть назначены 35 судей Национального антикоррупционного суда, а также разделены государственная фискальная слудба на налоговую и таможенную.

Кроме того, среди задач, определенных МВФ в дальнейшем сотрудничестве с Украиной, указанна необходимость значительного продвижения в процессе приватизации и реформ предприятий, находящихся в государственной собственности, а также дальнейшее укрепление управления в банковской сфере.

В отчете МВФ поясняется, что все эти требования связаны с высокими рисками новой программой кредитования. Эти риски заключаются в нерешенном конфликте на Донбассе, нестабильной внешней среде и предстоящих выборах президента в Украине.

В отчете также указано, что программа кредитования Stand By предусматривает выплату трех траншей на общую сумму 3,9 млрд долларов. В графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты — 18 декабря 2018 года, 15 мая и 15 ноября 2019 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила первый транш по нового программе кредитования МВФ.