Япония переносит полигон авиации США: куда и почему

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Японские военные власти решили купить необитаемый остров, чтобы перенести туда полигон авиации США. Причиной тому стали протесты населения страны и органов местного самоуправления из-за большого шума, который сопровождает посадки и взлеты военных самолетов в рамках учений, передает ONLINE.UA со ссылкой на Yomiuri.

Для полигона американской авиации официальный Токио решил купить остров Маге, расположенный на юго-западе страны. На сегодняшний день этот остров принадлежит частной компании, которая готова продать его военным властям за 16 млрд иен (чуть больше 145 млн долларов).

На сегодняшний день массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США перенесены на безлюдный и отдаленный от населенных пунктов остров Иводзима. Но он очень далеко находится от Токио (более 1,2 тысяч километров), поэтому было принято решение оп острову Маге, соглашение на приобретение которого будет подписано уже на этой неделе.

Следует омтетить, Япония и США еще в 2011 году решили проработать вопрос о размещении полигона для авиационных учений на острове Маге. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов палубной авиации США.

На острове Маге планируют построить аэродром и другие объекты вооруженных сил Японии. Впоследствии они будут использоваться совместно с американской авиацией, в частности, с авианосца ВМС США Ronald Reagan.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия создает на спорных Курильских островах мощную оборонную систему, которая покроет все Курилы и обеспечит защиту Охотского моря. В частности, планируется дополнительное размещение ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".