Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой

Кріштіану Роналду з нареченою (фото — flickr.com)

Подруга футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, показала роскошный дом и свои идеальные формы, а также любимого – на заднем плане, передает ONLINE.UA.

Пикантные фото красотка опубликовала на своей странице в Instagram. Они уже успели собрать более миллиона лайков и тысячи комментариев. Большинство фанатов одобряют выбор Роналду, однако нашлись и те, которые считают, что Джорджина не достойна быть вместе с легендарным футболистом.

"Идеальная фигура — на нее можно смотреть вечно; какие аппетитные формы; красавица, так держать; у Ирины Шейк фигура намного лучше: они с Роналду были очаровательной парой; ничего особенного, не могу понять, что наш Криштиану в ней нашел; вы все просто завидуете; шикарная девушка и шикарный парень; вы просто нереальные", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, ранее экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб "Ювентус". Известный футболист объяснил свое решение желанием начать новый этап в жизни.

"Я много размышлял и пришел к выводу, что для меня пришло время для нового цикла. Я иду, но эта футболка, эта эмблема и Сантьяго Бернабеу всегда будут для меня родными, куда бы я не пошел", — написал Роналду.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.