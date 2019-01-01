Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой

Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой

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Кріштіану Роналду з нареченою (фото — flickr.com)

Подруга футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, показала роскошный дом и свои идеальные формы, а также любимого – на заднем плане, передает ONLINE.UA.

Пикантные фото красотка опубликовала на своей странице в Instagram. Они уже успели собрать более миллиона лайков и тысячи комментариев. Большинство фанатов одобряют выбор Роналду, однако нашлись и те, которые считают, что Джорджина не достойна быть вместе с легендарным футболистом.

"Идеальная фигура — на нее можно смотреть вечно; какие аппетитные формы; красавица, так держать; у Ирины Шейк фигура намного лучше: они с Роналду были очаровательной парой; ничего особенного, не могу понять, что наш Криштиану в ней нашел; вы все просто завидуете; шикарная девушка и шикарный парень; вы просто нереальные", — пишут фанаты в комментариях к фото.

 

Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой (1)

Напомним, ранее экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб "Ювентус". Известный футболист объяснил свое решение желанием начать новый этап в жизни.

"Я много размышлял и пришел к выводу, что для меня пришло время для нового цикла. Я иду, но эта футболка, эта эмблема и Сантьяго Бернабеу всегда будут для меня родными, куда бы я не пошел", — написал Роналду.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отношения, фигура
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