Всемирный банк сделал неутешительный прогноз

Всемирный банк сделал неутешительный прогноз

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Фото: wikipedia.org

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов, передает ONLINE.UA со ссылкой на обзор "Перспективы мировой экономики".

Указано, что перспективы развития мировой экономики в 2019 году были омрачены на фоне сокращения объемов международной торговли и инвестиций, а также сохранение повышенной напряженности в торговой сфере.
"При таких сложных условиях темпы экономического роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах в текущем году практически не изменятся, а во многих других странах снизятся", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что для Украины прогноз роста ВВП в 2019 году снижен на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом — до 2,9%. Прогноз на будущий год также скорректирован в сторону понижения по сравнению с октябрем и июнем на 0,6 процентного пункта — до 3,4% ВВП.

К слову, недавно стало известно, что Всемирный банк занимается подготовкой гарантийной операции на 650 миллионов долларов на поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления в Украине.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, если Украина откажется выполнять условия МВФ, в числе которых повышение цен на газ для населения, то окажется на грани дефолта.

Источник: ONLINE.UA Теги: Всемирный банк, прогноз, економіка, ВВП
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