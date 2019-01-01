Всемирный банк сделал неутешительный прогноз

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов, передает ONLINE.UA со ссылкой на обзор "Перспективы мировой экономики".

Указано, что перспективы развития мировой экономики в 2019 году были омрачены на фоне сокращения объемов международной торговли и инвестиций, а также сохранение повышенной напряженности в торговой сфере.

"При таких сложных условиях темпы экономического роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах в текущем году практически не изменятся, а во многих других странах снизятся", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что для Украины прогноз роста ВВП в 2019 году снижен на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом — до 2,9%. Прогноз на будущий год также скорректирован в сторону понижения по сравнению с октябрем и июнем на 0,6 процентного пункта — до 3,4% ВВП.