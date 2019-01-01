У одного из военных арсеналов Украины сбили беспилотник: первые подробности

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В ночь с 8 на 9 января у одного из военных арсеналов был выявлен беспилотник. Беспилотный летательный аппарат кружил всего в нескольких километрах от военного объекта ВСУ Украины — его управление было подавлено оператором комплекса радиоэлектронной борьбы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Радиоканалы управления БПЛА были подавлены оператором комплекса радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование. Была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули обследовали прилегающие к воинской части территории", — уточнили в Генштабе.

Также о неправомерном применении беспилотника у арсенала сообщили подразделениям СБУ и Нацполиции Украины.

Напомним, на Донбассе со стороны беовиков часто ведутся разведполеты над подконтрольными Украине территориями. В рамках противовоздушной обороны украинская авиация сбивает летательные аппараты агрессора.