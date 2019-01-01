У одного из военных арсеналов Украины сбили беспилотник: первые подробности

У одного из военных арсеналов Украины сбили беспилотник: первые подробности

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Фото з відкритих джерел

В ночь с 8 на 9 января у одного из военных арсеналов был выявлен беспилотник. Беспилотный летательный аппарат кружил всего в нескольких километрах от военного объекта ВСУ Украины — его управление было подавлено оператором комплекса радиоэлектронной борьбы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Генштаб ВСУ.

У одного из военных арсеналов Украины сбили беспилотник: первые подробности (1)

"Радиоканалы управления БПЛА были подавлены оператором комплекса радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование. Была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули обследовали прилегающие к воинской части территории", — уточнили в Генштабе.

Также о неправомерном применении беспилотника у арсенала сообщили подразделениям СБУ и Нацполиции Украины.

Напомним, на Донбассе со стороны беовиков часто ведутся разведполеты над подконтрольными Украине территориями. В рамках противовоздушной обороны украинская авиация сбивает летательные аппараты агрессора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что вертолет огневой поддержки Ми-24 ВСУ сбил российский беспилотник "Орлан-10", который совершал разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк.

Источник: ONLINE.UA Теги: Арсенал, безпилотник, разведка, Генштаб ВСУ
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