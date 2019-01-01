"Мы готовы к диалогу": в России началась паника из-за ракетных споров с США

"Мы готовы к диалогу": в России началась паника из-за ракетных споров с США

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Фото: wikipedia.org

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в России серьезно обеспокоены ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Там понимают, что США могут выйти из соглашения уже в ближайшем будущем, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг договора. Много шансов, что США выйдут из ДРСМД в ближайшем будущем", – отметил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу "в любой удобной для США форме".

"Мы, как и раньше, готовы к диалогу, если США будут к этому готовы. Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, советов безопасности. Это может произойти в формате совместной комиссии или в любой другой удобной для США форме", – утверждает он.

Российский дипломат отметил, что диалог должен строиться "на основе равноправия и взаимного уважения".

"Мы абсолютно готовы к диалогу с США по ракетам. Мы просто не можем не говорить. Призываем американцев взвесить ситуацию и быть готовыми к такому диалогу", – отметил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, РСМД, ракети
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