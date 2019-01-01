Это нужно видеть: в США Tesla на автопилоте сбила российского работа

В Лас-Вегасе во время выставки CES 2019 Автомобиль Tesla, который ехал в беспилотном режиме, сбил российского робота Promobot. Ролик, на котором изображен момент инцидента, был опубликован на YouTube, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса Tesla. От удара Promobot, который выполнял функции консультанта, перевернулся, а часть его туловища и головы получили серьезные повреждения. По словам разработчиков, теперь робот не сможет участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить.
Автомобиль Tesla ехал автономно, хотя в салоне находился наблюдатель. После удара машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров после аварии.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.