Это нужно видеть: в США Tesla на автопилоте сбила российского работа

Фото — flickr.com

В Лас-Вегасе во время выставки CES 2019 Автомобиль Tesla, который ехал в беспилотном режиме, сбил российского робота Promobot. Ролик, на котором изображен момент инцидента, был опубликован на YouTube, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса Tesla. От удара Promobot, который выполнял функции консультанта, перевернулся, а часть его туловища и головы получили серьезные повреждения. По словам разработчиков, теперь робот не сможет участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить.

Автомобиль Tesla ехал автономно, хотя в салоне находился наблюдатель. После удара машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров после аварии.