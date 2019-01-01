Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль

Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль

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Росія перекинула в Чорне море ударний корабель (фото — twitter.com)

В среду, 9 января, в Черное море вошел российский ракетный противолодочный эсминец "Североморск". За время оккупации Крыма подобный корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне, Россия впервые направила в черноморскую акваторию.

Фото ударного корабря Северного флота РФ в Черном море опубликовал морской споттер пролива Босфор Йорук Изик, передает ONLINE.UA.

Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль (1)

Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль (2) Российский ракетный противолодочный эсминец "Североморск"в Чорном море (фото — twitter.com)

Эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко подтвердил информацию о том, что Россия перебросила в Черное море ударный корабль. Он подчеркнул, что ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект" Фрегат", по классификации НАТО — "Udaloy", не просто десантный корабль, а ударный.

Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль (3)

Впервые за время оккупации Крыма: Россия перебросила в Черное море ударный корабль (4)  В Черное море вошел российский ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (фото — twitter.com)

Следует отметить, что из-за нападения России на украинские корабли и захват украинских моряков в плен в Черное море направили свой корабль США. Ранее на помощь Украине в борьбе с российской агрессией прибыл военный корабль Великобритании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина обеспокоились появлением американского десантного корабля в Черном море. В Минобороны РФ заявили, что пристально следят за действиями США.

Источник: ONLINE.UA Теги: Черное море, Россия, ударний корабель, фото, агрессия России против Украины, оккупация, Крым
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