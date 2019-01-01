Ученые назвали эффективный бесплатный антидепрессант

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По словам ученых, около 96 процентов работников, чьи коллективы связаны с музыкой, более счастливы и спокойны, чем люди, чья профессия далека от музыки, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Прослушивание музыки, пение и различные музыкальные импровизации на работе действуют наподобие сильных антидепрессантов. Они снижают напряжение среди работников, повышают эффективность работы и уменьшают ощущение изолированности", — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные "кружки" в офисах могут уменьшить "текучесть" кадров и улучшить психологическое состояние работников, даже вывести из депрессии.

Напомним, здоровая диета с низким содержанием соли также способна улучшать психо-эмоциональное состояние людей и избавлять от симптомов депрессии. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Раша.

Также недавно ученые провели эксперимент и выяснили положительное влияние плавания в холодной воде. Так, в исследовании британских ученых из Университетского колледжа Лондона и Портсмутского университета отмечается, что именно плавание поможет быстрее избавиться от депрессии.Кроме того, по словам исследователей, кратковременный стресс помогает справиться с хроническим напряжением, что может пригодиться при терапии психических расстройств.