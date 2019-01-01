Хорошие новости: Эксимбанк США возобновляет сотрудничество с Украиной

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После пятилетнего перерыва экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки возобновляет свое сотрудничество с Украиной, передает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Украины в США.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это дало возможность Эксимбанка США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины относительно программ экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования.

"Это решение позволит увеличить объемы российско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам о улучшением условий ведения бизнеса в Украине", — сообщает посольство.

"Это — не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украина — США. Это — сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенность в неизменности ее курса", — прокомментировал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в МВФ представили аналитический отчет по Украине, в котором определили новые задачи для украинской власти, на основании которых будут выплачиваться новые транши по программе кредитования в режиме Stand By.