Вместе противостоять вызовам XXI века: Меркель и Макрон подпишут важный договор

Еммануель Макрон та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут новый договор о дружбе и сотрудничестве. Он будет основана на Елисейском договоре 1963 года и направлен на укрепление возможностей Германии и Франции вместе противостоять вызовам XXI века, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство канцлера ФРГ.

Новый Елисейский договор между Францией и Германией будет подписан 22 января в коронационном зале Ахенской ратуши. В важном документе обозначат сотрудничество Берлина и Парижа в области экономики, внешней политики и политики безопасности, культуры и образования, исследований и технологий, защиты климата и окружающей среды, а также сотрудничества между пограничными регионами и гражданским обществом. Его инициатором стал Эммануэль Макрон.

"Обе страны стремятся продвигать свою общую приверженность безопасности и процветанию своих граждан и сильной, суверенной и демократической Европе. Германия и Франция хотят вместе противостоять вызовам XXI века", — отметили в ведомстве Меркель.

Напомним, в основу нового договора о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией ляжет Елисейское соглашение, которое еще в 1963 году подписали канцлер Германии Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль. Этот "мирный" договор дал старт укреплению сотрудничества между Францией и Германией, которые до этого были вражескими соседними странами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон предложил создать армию для защиты Европы от России, Китая и США. Меркель поддержала эту идею.