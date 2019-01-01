Томос об автокефалии возвращается в Украину: его подписали все члены Синода Вселенского патриархата

Томос для України підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату (фото — facebook.com/nelly.kovalska)

В Стамбуле окончательно завершили оформление Томоса об автокефалии для Украины. Церковный документ подписали все члены Синода Вселенского патриархата и теперь он навсегда вернется в Украину, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналистку Нелли Ковальскую.

Отмечается, что Томос вернется в Украину в ближайшие несколько дней. В соцсети также обнародовали фото с церемонии подписания церковного документа об автокефалии ПЦУ, который в канун Рождества был вручен митрополиту Епифанию.

Напомним, на Рождество Томос об автокефалии ПЦУ впервые представили в Украине. Оригинал документа выставили в Софийском соборе после рождественской литургии, которую провел глава ПЦУ Епифаний в присутствии первых лиц страны, включая президента Украины Петра Порошенко, его жены и детей.

Предполагается, что в дальнейшем в Малой Софии выставят копию Томоса, которую смогут увидеть все желающие. Оргиниал исторического церковного документа будут хранить в особых условиях в Госархиве Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Томос об автокефалии вернут снова в Стамбул, так как его не подписали члены Синода Вселенского патриархата.