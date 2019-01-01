Господь благословил украинцев на хорошую и мирную жизнь, - Тимошенко после литургии в Софии

Господь благословил украинцев на хорошую и мирную жизнь, - Тимошенко после литургии в Софии

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской, приняла Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами "Батькивщины". Богослужения у святыни проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Обозреватель».

Лидер партии поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины, сообщается на сайте политсилы.

По словам политика, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

"То, что официальное получение Томоса состоялось в Святой вечер – это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Господа за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь! Верю, что все будет хорошо, а Господь всегда будет беречь Украину", – подчеркнула она.

Господь благословил украинцев на хорошую и мирную жизнь, - Тимошенко после литургии в Софии (1)

Фото: ba.org.uа

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты Украины.

Источник: Обозреватель Теги: Юлия Тимошенко, Софія Київська, литургия, Батькивщина
Новости других СМИ
Хорошие новости: Эксимбанк США возобновляет сотрудничество с Украиной
Хорошие новости: Эксимбанк США возобновляет сот...
Мэй потерпела новое поражение: парламент Великобритании ограничил полномочия правительства
Мэй потерпела новое поражение: парламент Велико...
"Мы готовы к диалогу": в России началась паника из-за ракетных споров с США
"Мы готовы к диалогу": в России начал...
Международные резервы Украины побили новый рекорд
Международные резервы Украины побили новый рекорд
Курс валют на сегодня 9 января - доллар подорожал, евро подорожал
Курс валют на сегодня 9 января - доллар подорож...
Всемирный банк сделал неутешительный прогноз
Всемирный банк сделал неутешительный прогноз
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги