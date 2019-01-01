Господь благословил украинцев на хорошую и мирную жизнь, - Тимошенко после литургии в Софии

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Участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской, приняла Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами "Батькивщины". Богослужения у святыни проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Обозреватель».

Лидер партии поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины, сообщается на сайте политсилы.

По словам политика, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

"То, что официальное получение Томоса состоялось в Святой вечер – это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Господа за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь! Верю, что все будет хорошо, а Господь всегда будет беречь Украину", – подчеркнула она.

Фото: ba.org.uа

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты Украины.