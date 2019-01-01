В США рассказали, как можно остановить дальнейшую агрессию Путина в Украине

Экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст считает, что нынешняя слабая западная реакция на захват Россией украинских кораблей означает, что Путин получил тактическое преимущество. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, США должны помочь Украине защититься в случае провокации и атаки, передает ONLINE.UA со ссылкой на Atlantic Council.

По его словам, считать инцидент в Керченском проливе проблемой только Украины было бы "глупостью". Хотя агрессия Кремля сфокусирована на Украине, однако цель РФ – ревизионистская политика для ослабления НАТО и Евросоюза.

"Вашингтон смог бы сорвать планы Путина, если бы заставил его заплатить очень высокую цену за войну с Украиной. Следовательно, США должны ввести жесткие санкции в отношении российских лидеров и экономики", — говорит дипломат.

По мнению Хербста, чтобы остановить Путина, Украине нужно передать больше оружия.

"США должны отправить Украине минимум 6, а лучше 12 десантных катеров Mark V PT. Они должны быть вооружены как минимум 50, а лучше 100 ракет Hellfire. США также стоит передать украинской армии по меньшей мере сотню ракет Harpoon", — подчеркнул эксперт.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что американский глава Дональд Трамп жестко осудил президента России Владимира Путина за действия в Керченском проливе и его дальнейшие планы по Украине. Он заявил, что не может позволить и допустить "определенные вещи", которые Россия планирует сделать против Украины.