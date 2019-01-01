Какой продукт должен быть включен в рацион зимой - совет диетолога

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Для большинства украинцев помело – экзотический продукт, который относительно недавно появился в наших магазинах, поэтому не все привыкли к его вкусу. Однако диетолог Светлана Фус отмечает, что помело следует включить в свой зимний рацион каждому, кто желает постоянно оставаться в отличной физической форме, передает ONLINE.UA.

Диетолог рассказала несколько интересных фактов о помело: 1) Это самый крупный из цитрусовых фрукт, слаще и менее кислый, чем грейпфрут. 2) Его мякиш более сухой, чем в других цитрусовых. 3) Объем помело может быть до 25 сантиметров в диаметре, а вес – до двух килограммов. Толщина кожи может доходить до 5 сантиметров.

4) В Китае есть обычай дарить помело накануне Нового года на счастье.

Светлана Фус рекомендует выбирать помело по весу: чем оно тяжелее, тем спелее. После покупки стоит оставить фрукт при комнатной температуре, чтобы помело стало слаще.

Светлана Фус отмечает, что 88% помело — это вода. 100 граммов фрукта имеет 38 калорий, поэтому это прекрасная альтернатива сладостям.

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