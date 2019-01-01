В Украине повысили пособие по безработице: новые цифры

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С января 2019 года в Украине повысили минимальное пособие по безработице. Отныне размер пособия с учетом трудового стажа и заработной платы будут рассчитывать от минимальной ставки в 1630 грн (в 2018 году — 1440 грн), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отметим, украинские безработные, которые до постановки на учет не имеют трудового стажа, будут получать выплаты в размере 610 грн (до этого — 544 грн).

Во вступившем в силу с 1 января 2019 года постановлении также указано, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (7 364 грн). Также есть ограничения по выплате пособия по безработице — они не могут длиться более 360 дней в течение двух лет.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине также повысили пенсии. Автоматический перерасчет будет проведен тем пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и которые имеют определенное количество лет трудового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). В среднем пенсия будет повышена на 175 гривен — размер минимальной пенсии достигнет 1665 гривен (в 2018 году — 1497 гривен).

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