Известный политик оконфузился из-за неудачного фотошопа

Известный политик оконфузился из-за неудачного фотошопа

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Скотт Моррісон (фото — flickr.com)
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон стал объектом фотожаб в сети после того, как его пресс-служба опубликовала снимок семьи политика с неудачной ретушью, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.
На оригинальном фото политик вместе со своей семьей сидит на траве. Одну ногу Моррисон подогнул под себя. Именно над ней поработали "мастера фотошопа". Политику "приделали" вторую левую ногу. Снимок превратили в мем.
"Платите вашей пресс-службе больше за такую "качественную" работу; зато выглядит стильно; а что еще вы фотошопите? я уверена, это же был не первый раз; повсюду обман; не нужно стесняться грязной обуви — все мы люди", — пишут в комментариях к фото пользователи сети.
Известный политик оконфузился из-за неудачного фотошопа (1)
 
Сам политик также отреагировал на шутки. Он опубликовал фото в своих старых кедах и написал, что не просил "чистить ему обувь" на снимке, а только хотел подправить прическу.
Известный политик оконфузился из-за неудачного фотошопа (2)
Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фразу про "бабло и телок", которая за несколько дней превратилась в мем. По словам белорусского лидера, он имел в виду мышление некоторых современных спортсменов.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Скотт Моррисон, Австралия, фотошоп, фото
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