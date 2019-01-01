Обнаружена новая планета, где может существовать жизнь: опубликовано видео

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За пределами Солнечной система обнаружена новая гигантская экзопланета, на которой может существовать жизнь. Она в 23 раза тяжелее Земли и в три раза больше нашей планеты по размерам, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NASA.

Третью "супер-Землю" обнаружил спутник NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Она стала одним из выявленных трех объектов, который привлек внимание астрономов. По их словам, газовый гигант имеет плотность как у Нептуна. Эта планета вращается вокруг карликовой звезды HD 21749 класса K, которая находится в 53 световых годах от Земли в созвездии Сетка. При этом у нее может быть "сестра" земного типа, которая пока не обнаружена.

Новая планета, на которой может существовать жизнь, получила название HD 21749b. Она имеет тмпературу поверхности около 150 градусов Цельсия, что является самым низким показателем среди аналогичных планет, находящихся в пределах 100 световых лет от Солнечной системы, и может быть водной.

Ученые не исключают, что у HD 21749b есть "сестра", которая вращается вокруг звезды каждые восемь дней. Если ее удастся обнаружить, что она станет самой маленькой экзопланетой среди известных на сегодняшний день.

Новая "супер-Земля", на которой может существовать жизнь — видео:

Напомним, спутник TESS запустили в апреле 2018 года. Его создатели рассчитывают, что он исследует около 200 тысяч ближайших к Солнцу звезд в течение двух лет, а полученные от него данные позволят расширить список известных экзопланет. Непосредственно жизнь на других планетах аппарат не ищет, однако добытая им информация поможет составить список планет, на которых она потенциально возможна.

Первую планету, похожую на Землю, аппарат TESS обнаружил 19 сентября. Находку назвали "супер-Земля", находится она в 60 световых годах от нашей планеты. Вторая оказалась горячей "супер-Землей".

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