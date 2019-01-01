В Минобороны РФ заявили об очередных учениях в оккупированном Крыму

В пресс-центре Минобороны РФ заявили, что на полигонах в оккупированном Крыму более 1000 военнослужащих соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота принимают участие в боевой подготовке, передает ONLINE.UA.
"В подготовке задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники. Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, обучаются первичным навыкам владения штатным вооружением, выполнению стрелковых упражнений, тактике ведения боя, а также вождению боевых машин", — сообщили в МО РФ.
Стоит отметить, что российские военные развернули в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс "Бал". Кроме того на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион" и
Напомним, комплекс "Бал" находится на вооружении Черноморского флота РФ с 2008 года. Оккупанты уверяют, что он способен поражать цели на расстоянии 120 км ракетами
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в конце декабря прошлого года оккупанты провели в Крыму учения с использованием ЗРК