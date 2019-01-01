В Минобороны РФ заявили об очередных учениях в оккупированном Крыму

В Минобороны РФ заявили об очередных учениях в оккупированном Крыму

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Фото: mil.ru

В пресс-центре Минобороны РФ заявили, что на полигонах в оккупированном Крыму более 1000 военнослужащих соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота принимают участие в боевой подготовке, передает ONLINE.UA.

"В подготовке задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники. Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, обучаются первичным навыкам владения штатным вооружением, выполнению стрелковых упражнений, тактике ведения боя, а также вождению боевых машин", — сообщили в МО РФ.

Стоит отметить, что российские военные развернули в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс "Бал". Кроме того на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион" и С-400 "Триумф".

Напомним, комплекс "Бал" находится на вооружении Черноморского флота РФ с 2008 года. Оккупанты уверяют, что он способен поражать цели на расстоянии 120 км ракетами Х-35 и на расстоянии 260 км ракетами Х-35У.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в конце декабря прошлого года оккупанты провели в Крыму учения с использованием ЗРК С-400 "Триумф" и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Крым, военные учения
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