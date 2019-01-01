Возвращение России в ПАСЕ: в Госдуме РФ сделали заявление

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Россия в течение недели даст ответ о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, подчеркнув, что предложение вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы было получено Госдумой РФ от секретаря организации, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Как вы знаете, с 21 января начинается очередная сессия ПАСЕ. Государственная дума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию. Сегодня этот вопрос подробно обсуждался на Совете Госдумы, все члены Совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами ПАСЕ как на двусторонней основе, так и непосредственно с этой организацией, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации", — сообщил Толстой.

Напомним, российкую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 года из-за Украины и оккупации Крыма. В ответ Россия отказалась участвовать в сессия ПАСЕ, требуя восстановить свои права. В ноябре 2018 года бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламенте по требованию РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не подала в доклад о возвращении в ПАСЕ, что было ее единственной возможностью вернуться в организацию в 2019 году. Теперь этот вопрос будет рассматриваться, в лучшем случае, летом следующего года.