Супермодель Ирина Шейк кардинально сменила имидж - первые фото

Популярная супермодель Ирина Шейк вместе с мужем Брэдли Купером заглянула на 76 церемонию награждения премий "Золотого глобуса 2019", которая состоялась 7 января в США. Фанаты сразу же обратили внимание, что красотка кардинально сменила имидж, передает ONLINE.UA.

Известная модель для "Золотого глобуса 2019" надела роскошное золотое платье от Versace, которое она сочетала с босоножками в тон на высоких каблуках.

Неожиданным для поклонников стали изменения в имидже модели. Шейк сменила стрижку на короткий боб-каре. 44-летний Брэдли Купер также тщательно готовился для выхода и выглядела безупречно в белом костюме от Gucci и черном галстуке-бабочка.

"Так гораздо лучше; это что-то новенькое; не люблю короткие женские прически, но Ирине очень идет; идеальная пара; Роналду будет кусать локти; какая разница, какая у женщины прическа, если у нее такая фигура? с длинными волосами она выглядела моложе; роскошная женщина", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Как сообщает ONLINE.UA, ранее известная модель Ирина Шейк удивила своих поклонников шикарным платьем, в котором она приехала на Венецианский кинофестиваль 2018. Фанаты звезды отмечают, что это один из лучших образов красавицы.