Космос ошибок не прощает: Рогозин дерзко ответил NASA на отмену своего визита в США

Дмитро Рогозін (фото — kremlin.ru)

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин назвал "чудесной Санта-Барбарой" решение NASA отозвать его приглашение на визит в США. Он считает, что пострадавшей стороной в этой ситуации станет американское космическое агентство, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

"Мы в отношениях с нашими партнерами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков. Интересы нашей страны — поддерживать сотрудничество в космосе, поскольку космос ошибок не прощает и правила поведения в космосе написаны кровью. А NASA попало в неприглядную историю из-за противостояния между Трампом и конрессом", — ответил Рогозин отказ NASA втречаться с ним в США.

Он также пригласил главу NASA Джима Брайдестайна и потенциальных заказчиков Роскосмоса из США в Россию.

"Нам с Брайдестайном теперь придется обсудить, как будем жить дальше", — добавил Рогозин.

Напомним, Рогозин планировал свой визит в США в феврале 2019 года по приглашению NASA. Чтобы это стало возможным, с его даже вывели из-под санкций за участие в аннексии украинского Крыма. В Вашингтоне были против приезда Рогозина, так как это противоречит национальным интересам страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава NASA объяснил, почему внезапно отменил встречу с главой Роскомоса Рогозиным.