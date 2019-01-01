Стало известно, что готовит ЕС для Путина за агрессию на Азове

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили Европейскому союзу, что «символические санкции» против России за ее агрессию в Керченском проливе не имеют смысла. Поэтому сейчас в ЕС обсуждают возможность введения новых «настоящих» антироссийских санкций, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главы МИД Павла Климкина.

По его словам, сейчас обсуждается как реакция на уровне всего ЕС, так и национальные мероприятия. Климкин отметил, что передал европейской стороне позицию Украины относительно "символических санкций".

"Нам не нужно, чтобы мы определили некий краткий перечень тех, кто руководил этой операцией, потом чтобы мы их поставили под санкции и сказали: вот это санкции, которые применяются против России. Нам нужно, чтобы санкции против России были действенными", — сказал он.

Климкин также отметил, что среди основных идей – дополнительные санкции в отношении российских портов и российских судов.

"То есть процесс еще обсуждается. Он не будет очень быстрым, но лучше чтобы он был настоящим, с настоящими санкциями", – подчеркнул министр.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.