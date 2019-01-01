Доигрались: еще одна страна хочет расширить санкции против РФ

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что в 2019 году правительство Канады может расширить экономические санкции против России. Он подчеркнул, что Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций против РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Перечень санкций, которые Канада ввела против россиян и сепаратистов с Востока Украины и Крыма, является достаточно длинным. Кроме этого, наши канадские коллеги всерьез думают о новых шагах в этом направлении", — говорит украинский дипломат.

Кроме того, он отметил, что помочь осуществить их сможет принят Канадой "закон Магнитского". Он позволяет вводить персональные санкции против лиц, которые причастны к нарушениям прав человека.

Шевченко объяснил, что этот закон позволит усилить давление на тех граждан РФ, которые участвовали в незаконных уголовных процессах против украинских политических заключенных и преследованиях крымских татар.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские санкции.