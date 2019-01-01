Как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу: в Украине сделали заявление

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Украина проверяет происхождение угля, который перевозило затонувшее у берегов Турции судно. Киев уже провел консультации с европейскими партнерами по проведению международного расследования, так как есть информация, что Россия неоднократно предпринимает попытки вывозить уголь с оккупированного Донбасса в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает ONLINE.UA со сслкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно происхождения угля... Мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий с российским и вывозить его не только в Турцию... Мы работаем с нашими партнерами, чтобы провести соответствующее расследование", — заявил Климкин.

Он уточнил, что Россия смешивает уголь с ОРДЛО и российским и продает этот миксованный уголь в европейские страны. По словам Климкина, Украина инициирует международное расследование не только по углю, что является принципиальным вопросом для Украины, но и по другим направлениям.

"С некоторыми другими странами у нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию. Это для нас очень принципиальный вопрос. Я говорил с нашими европейскими партнерами, поскольку у нас есть также информация, что были российские попытки вывозить такой миксованный, смешанный уголь и в некоторые европейские страны", – добавил Климкин.

Также украинский министр иностранных дел прокомментировал судьбу моряков, пострадавших при крушении грузового судна у берегов Турции. Он уверил, что вместе с турецкими партнерами Киев пытается оказывать им всю возможную помощь. Сроки возвращения моряков домой зависят от их состояния.

"Это произойдет в ближайшее время – там новости очень хорошие", — уверил Климкин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявляют, что грузовое судно с украинцами на борту, которое затонуло у берегов Турции, перевозившее уголь из порта Азов (РФ) до порта Самсун (Турция) могло также везти уголь из ОРДЛО.