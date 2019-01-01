"Тренер насиловал меня с 17 лет": олимпийская чемпионка шокировала откровенным признаниям

Сік Сім Хі (фото — flickr.com)

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сик Сим Хи призналась, что с 17 лет ее систематически насиловал экс-тренер Чо Чжэ Бом. Недавно спортсменка подала обвинительный акт, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sportarena.

Она призналась, что сексуальные домогательства продолжались с 2004 года и прекратились только за месяц до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Отмечается, что Чо Чжэ Бом уже находится под следствием из-за жестокого избиения Сик и других спортсменок. Суд должен приступить к рассмотрению дела 14 января. К слову, Сим Сик Хи завоевала "золото" в командной эстафете на 3 тысячи метров на Олимпиаде в Сочи (2014) и Пхенчхане (2018).

Напомним, ранее стало изветсно, что сценарий последнего сезона "Карточного домика" пришлось экстренно переписывать из-за приостановки съемок в нем ключевого персонажа Фрэнка Андервуда, роль которого играл Кевин Спейси, обвинен в сексуальных домогательствах и расовой нетерпимости.

Стоит отметить, что также еще девять актёров, которые снимались в "Карточном домике", заявили, что Спейси вёл себя на съемках как "хищник", из-за чего делал процесс "токсичным".

Как сообщал ONLINE.UA, после скандала с обвинением Кевина Спейси в сексуальных домогательствах основным персонажем "Карточного домика" стала Клэр Андервуд, роль которой исполняет Робин Райт.