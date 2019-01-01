Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения

Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения

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Петро Порошенко з дружиною та дітьми (фото — facebook.com)

9 января дочери президента Украины Петра Порошенко празднуют день рождения. Двойняшкам Александре и Евгении Порошенко в 2019 году исполнилось по 19 лет. Украинский опубликовал трогательное поздравление дочерям на своей странице в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения (1) Дочки президента Украины Александра и Евгения Порошенко (фото — facebook.com/petroporoshenko)

Отцовское поздравление Порошенко начал со слов о последних важных событиях в Украине, которые предшествовали дню рождения его дочерей-двойняшек. Он поблагодарил их за поддержку в борьбе за автокефалию, а также за веру, любовь и искренность.

Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения (2)

"Дорогие наши доченьки, какая радость, что вы у нас есть. Пусть везет вам во всех делах, и пусть сам Бог оберегает вас на жизненном пути. Любим вас", — написал Порошенко, опубликовав фото Александры и Евгении.

Украинцы присоединились к поздравлениям в адрес дочерей Порошенко. Они восхитились красотой и мудрыми взглядами девушек, пожелав им радостных событий и исполнения всех желаний.

Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения (3)

Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что первая леди Украины Марина Порошенко покорила непревзойденной красотой Париж.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, дети, Доньки, фото, День рождения, поздравления, сім'я, Украина, президент
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