Порошенко трогательно поздравил дочерей-двойняшек с днем рождения

Петро Порошенко з дружиною та дітьми (фото — facebook.com)

9 января дочери президента Украины Петра Порошенко празднуют день рождения. Двойняшкам Александре и Евгении Порошенко в 2019 году исполнилось по 19 лет. Украинский опубликовал трогательное поздравление дочерям на своей странице в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Дочки президента Украины Александра и Евгения Порошенко (фото — facebook.com/petroporoshenko)

Отцовское поздравление Порошенко начал со слов о последних важных событиях в Украине, которые предшествовали дню рождения его дочерей-двойняшек. Он поблагодарил их за поддержку в борьбе за автокефалию, а также за веру, любовь и искренность.

"Дорогие наши доченьки, какая радость, что вы у нас есть. Пусть везет вам во всех делах, и пусть сам Бог оберегает вас на жизненном пути. Любим вас", — написал Порошенко, опубликовав фото Александры и Евгении.

Украинцы присоединились к поздравлениям в адрес дочерей Порошенко. Они восхитились красотой и мудрыми взглядами девушек, пожелав им радостных событий и исполнения всех желаний.

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