Американские военные наконец-то назвали цель корабля США в Черном море

Американские военные наконец-то назвали цель корабля США в Черном море

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Фото: wikipedia.org

Пресс-секретарь 6-го флота ВМС США заявил, что вхождение американского десантного корабля в Черное море не является просто "рутинным визитом". Fort McHenry стал первым американским военным кораблем, который появился в регионе после агрессии России в Керченском проливе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Military Times.

"Мы постоянно работаем в Черном море согласно международному закону и Конвенции Монтре. Мы и дальше продолжим это делать", — говорит американский военный.

На вопрос, прибудут ли другие корабли в Черное море, Райнс сказал, что они "как раз в Средиземном море выполняют операции по защите безопасности".

Кроме этого, глава 6-го флота ВМС США Лайза Франчетти подчеркнула, что вход этого корабля в Черное море "подтверждает коллективную решимость в сохранении безопасности в акватории и усиливает прочные взаимоотношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в порт Одессы прибыл британский военный корабль, который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния российской агрессии в Азовском и Черном морях.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Украина, РФ, корабель, Черное море
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