Американские военные наконец-то назвали цель корабля США в Черном море

Пресс-секретарь
"Мы постоянно работаем в Черном море согласно международному закону и Конвенции Монтре. Мы и дальше продолжим это делать", — говорит американский военный.
На вопрос, прибудут ли другие корабли в Черное море, Райнс сказал, что они "как раз в Средиземном море выполняют операции по защите безопасности".
Кроме этого, глава
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в порт Одессы прибыл британский военный корабль, который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния российской агрессии в Азовском и Черном морях.