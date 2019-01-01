Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов - шокирующие подробности

В пресс-центре Министерства обороны Украины сообщают, что из России на передовые позиции боевиков поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.

Об этом заявил представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки, передает ONLINE.UA.

По его словам, командование пророссийских боевиков методами в своем стиле решило повысить уровень боевой готовности и морально-психологического состояния военных.

"С начала января 2019 года в подразделения, которые находятся на передовых позициях, с территории РФ завезено значительные запасы медикаментов психотропного типа. Употребление указанных препаратов влияет на нервную систему человека, увеличивает выносливость при чрезмерных физических нагрузках и подавляет чувство страха", — говорит Праута.

Кроме того, указано, что для избежания утечки информации об использовании психотропных веществ распространяется информация о якобы применении специальных витаминных комплексов для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.