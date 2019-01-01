Герои "Гарри Поттера" снимутся в приквеле сериала "Игра престолов"

Фото: twitter.com

Создатели приквела сериала "Игра престолов" рассекретили новые подробности. Они рассказали, какие актеры будут играть в новом сериале, сюжет которого расскажет о том, что происходило за тысячи лет до событий, описанных в "Игре престолов", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на НВО.

Кастинг на съемки в приквеле "Игры престолов" прошли юные волшебники из "Гарри Поттера" Джейми Кэмпбелл Бауэр и Тоби Регбо (Альбус Дамблдор и Геллерт Гриндельвальд), которые играли светлого и темного волшебников во времена их юности в фильмах "Гарри Поттер и дары смерти" 2010 года и "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" 2018 года.

Также в приквеле "Игры престолов", кроме Наоми Уоттс и Джоша Уайтхауса, появятся Наоми Аки ("Доктор Кто", "Леди Макбет"), Дениз Гоф ("Ангелы в Америке"), Шейла Атим ("Куртизанки"), Иванно Джеремайя ("Люди"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии: Покоритель Зари", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан") и Алекс Шарп ("До костей").

Актеры приквела "Игра престолов" (фото — hbo.com)

Режиссером пилотной серии выступит С.Дж. Кларксон, которая принимала участие в создании таких сериалов, как "Наследники", "Защитники", "Джессика Джонс", "Оранжевый — хит сезона", "Декстер". Писатель Джордж Мартин выступит одним из создателей и исполнительных продюсеров нового сериала.

Ранее ONLINE.UA публиковал новый тизер воьмого сезона "Игра престолов" с первыми кадрами финальной части фантастической саги.