Ситуация на Донбассе напряженная - боевики понесли потери

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Ситуация на Донбассе остается напряженной: за прошедшие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи н.п. Лебединское на Мариупольском направлении. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 9 января 2 боевиков погибло.В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", — говорится в отчете.

Напомним, новогоднее перемирие на Донбассе ввели с полуночи 29 декабря. О введении режима прекращения огня договорились 27 декабря в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько боевиков было уничтожено на Донбассе с начала ООС.