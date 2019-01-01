Ситуация на Донбассе напряженная - боевики понесли потери

Ситуация на Донбассе остается напряженной: за прошедшие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи н.п. Лебединское на Мариупольском направлении. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства", — сказано в сообщении.
"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", — говорится в отчете.
Напомним, новогоднее перемирие на Донбассе ввели с полуночи 29 декабря. О введении режима прекращения огня договорились 27 декабря в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.
Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько боевиков было уничтожено на Донбассе с начала ООС.