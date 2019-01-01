Военный самолет США срочно прилетел в оккупированный Крыму

Самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США начал миссию в районе Черного моря. Он будет наблюдать за активностью в оккупированном Крыму и на российском побережье.
Об этом сообщает Liveuamap на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.
"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing
Следует отметить, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.