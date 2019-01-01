Военный самолет США срочно прилетел в оккупированный Крыму

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Самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США начал миссию в районе Черного моря. Он будет наблюдать за активностью в оккупированном Крыму и на российском побережье.

Об этом сообщает Liveuamap на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA. "Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 A Poseidon провел новую разведку в районе Керченского пролива. Он в течение нескольких часов летал у берегов Крыма, подлетая к ним на близкое расстояние до 30 км.

Следует отметить, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях. РосСМИ сообщили, что во время разведывательного полета разведчик ВМС США находился над международными водами Черного моря и в воздушное пространство России не вмешивался.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.