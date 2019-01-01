Министр обороны Норвегии: в Европе может вспыхнуть новая война

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Barents Observer.

По его мнению, наибольшая опасность исходит от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах. Для этого Кремль использует военные и экономические инструменты давления.

"Наша первоочередная забота – это Россия. Мы все яснее понимаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке", – отметил Бакке-Йенсен.

Он подчеркнул, что изменения во внешней политике РФ, что ведут к конфронтации с Западом, начали наблюдаться еще после 2014 года и незаконной аннексии Крыма. Кроме того, глава минобороны Норвегии вспомнил глушения GPS-сигнала в регионе Финнмарк на севере страны, которое происходило во время совместных учений стран НАТО в этом регионе. Страны Альянса обвинили в этом инциденте российских военных.

"В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не является немыслимым", — сказал министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.