"До свидания!": Трамп шокировал новой неожиданной выходкой

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "пустой тратой времени" переговоры с лидерами Демократической партии, которые отказались выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой в ответ на прекращение "шатдауна".
Об этом он написал в Twitter, передает ONLINE.UA.
"Только что ушел со встречи с Чаком Шумером (лидер демократов в Сенате) и Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей) — полностью потерянное время. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстренько восстановлю работу правительства, одобряют ли они в таком случае финансирование безопасности на границе, включая построением стального барьера вдоль границы? Нэнси ответила: нет. Я сказал: "До свидания, никаких результатов", — подчеркнул глава Белого дома.