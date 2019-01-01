"До свидания!": Трамп шокировал новой неожиданной выходкой

"До свидания!": Трамп шокировал новой неожиданной выходкой

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "пустой тратой времени" переговоры с лидерами Демократической партии, которые отказались выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой в ответ на прекращение "шатдауна".

Об этом он написал в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Только что ушел со встречи с Чаком Шумером (лидер демократов в Сенате) и Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей) — полностью потерянное время. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстренько восстановлю работу правительства, одобряют ли они в таком случае финансирование безопасности на границе, включая построением стального барьера вдоль границы? Нэнси ответила: нет. Я сказал: "До свидания, никаких результатов", — подчеркнул глава Белого дома.

После этого Чак Шумер заявил, что "Трамп не добился своего, и просто ушел со встречи".
Отметим, ранее Трамп напомнил, что из-за спора между республиканцами и демократами, последние из которых отказываются выделять из бюджета США 5,7 млрд долларов на строительство стены с Мексикой, в стране уже почти три недели действует шатдаун, в рамках которого не работает часть правительства из-за отсутствия финансирования.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, шатдаун, демократы
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