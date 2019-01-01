МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине

Международный валютный фонд сообщает, что в Украине инфляция по итогам 2019 года составит 7%, передает ONLINE.UA со ссылкой на обзор МВФ.
В фонде заявляют, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.
В то же время, в целевой диапазон, определенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.
Отметим, что новая
Средитором предусматривает доведение цены до рыночной.
Стоит отметить, что в Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в рамках договоренности Украины с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, ведь программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены до рыночной.