МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине

МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине

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Фото — flickr.com

Международный валютный фонд сообщает, что в Украине инфляция по итогам 2019 года составит 7%, передает ONLINE.UA со ссылкой на обзор МВФ.

В фонде заявляют, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.

МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине (1)
 
 

В то же время, в целевой диапазон, определенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.

Отметим, что новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предполагает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 миллиарда долларов – до конца 2019 года. Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума — до 20,1 млрд долларов.

Средитором предусматривает доведение цены до рыночной.

Стоит отметить, что в Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в рамках договоренности Украины с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, ведь программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены до рыночной.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: МВФ, економіка, прогноз, инфляция
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