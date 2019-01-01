Масштабные протесты во Франции: Париж выдвинул громкое обвинение РФ

Емануель Макрон (фото — commons.wikimedia.org)

Пресс-секретарь французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что протестное движение французских "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа, передает ONLINE.UA со ссылкой на MetroNews.

"Достаточно увидеть поддержку, по крайней мере с моральной точки зрения, высказанную в последних заявлениях двух итальянских правительственных министров. Они четко выразили свою поддержку "движения желтых жилетов", — объясняет представитель французского правительства, упомянув о заявлениях двух вице-премьеров Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

Также он отметил, что во Франции "знают симпатии некоторых пропагандистских СМИ, которые нельзя назвать медиа, таких как Russia Today. Эрик Друэ, один из лидеров французского движения "желтых жилетов", также говорит о Russia Today как про единственную свободную прессу. Я не разделяю это мнение".

Стоит отметить, что ранее французский лидер Эммануэль Макрон обвинил российские каналы RT и Sputnik в пропаганде и распространении слухов о гибели одного из участников акций протеста.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. На акции вышли водители, несогласные с повышением налога на горючее. И хотя французская власть пошла на уступки и отменила запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований — начиная от повышения зарплат, снижения налогов и заканчивая требованием отставки президента.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россию заподозрили в организации протестов во Франции.