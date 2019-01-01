"Британия сделает это": Мэй выступила с жестким заявлением

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Дата выхода страны из состава ЕС остается неизменной. Соединенное Королевство официально прекратит членство в ЕС 29 марта 2019 года. С таким жестким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ,отвечая на вопросы парламентариев, передает ONLINE.UA.

Как известно, еврофункционеры в Брюсселе ведут переговоры с представителями британского правительства о возможной отсрочке даты официального выхода Великобритании из состава Евросоюза, чтобы получить дополнительное время на согласование всех позиций по дальнейшей сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.

Выступая перед британскими законодателями, Мэй еще раз призвала их поддержать ее проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС — так называемый Brexit.

"Единственный способ избежать брака соглашения, это проголосовать за эту сделку", — отметила Мэй в Палате общин. Накануне стало известно, что правительство ожидает от парламента голосования по этому вопросу уже 15 января.

В случае же провала голосования правительство должно в трехдневный срок предоставить "план В" по выходу Великобритании из состава ЕС — такое требование поддержали 308 членов Палаты общин. Против проголосовали 297.