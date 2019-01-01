Цены на нефть начали падать

Цены на нефть начали падать

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Цены на "черное золото" начали падать после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI — достигло 23%.

"Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 60,96 доллара за баррель, что на 0,48 доллара (0,78%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.9 января эти контракты выросли в цене на 2,72 доллара (4,63%) — до 61,44 доллара за баррель, максимума с середины декабря.Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,52 доллара (0,99%) — до 51,84 доллара за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на 2,58 доллара (5,18%) — до 52,36 доллара за баррель, что является максимумом с 13 декабря", — сказано в сообщении.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров относительно торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.

Источник: ONLINE.UA Теги: нефть, цены, рынок, торги
Новости других СМИ
"Нафтогаз" может отозвать многомиллиардный иск к "Газпрому" - названо условие
"Нафтогаз" может отозвать многомиллиа...
"Британия сделает это": Мэй выступила с жестким заявлением
"Британия сделает это": Мэй выступила...
Курс валют на сегодня 10 января - доллар подорожал, евро подорожал
Курс валют на сегодня 10 января - доллар подоро...
МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине
МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине
"До свидания!": Трамп шокировал новой неожиданной выходкой
"До свидания!": Трамп шокировал новой...
Это инструмент Путина для шантажа Украины: Евросоюз обвинили в непоследовательности
Это инструмент Путина для шантажа Украины: Евро...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги