Цены на нефть начали падать

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Цены на "черное золото" начали падать после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI — достигло 23%.

"Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 60,96 доллара за баррель, что на 0,48 доллара (0,78%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.9 января эти контракты выросли в цене на 2,72 доллара (4,63%) — до 61,44 доллара за баррель, максимума с середины декабря.Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,52 доллара (0,99%) — до 51,84 доллара за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на 2,58 доллара (5,18%) — до 52,36 доллара за баррель, что является максимумом с 13 декабря", — сказано в сообщении.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров относительно торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.