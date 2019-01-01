"Нафтогаз" может отозвать многомиллиардный иск к "Газпрому" - названо условие

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Глава НАК Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта, передает ONLINE.UA.

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги заплатите, мы готовы отказаться от иска, или просмотреть его, или изменить его", — сказал он.

Кроме того, Коболев отметил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства "Газпромом" обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

По его словам, взыскания с "Газпрома" средств за уже выигранный транзитный иск и потенциальная победа в арбитраже по второму иску заставляет действовать аккуратно и точно в части отделения от "Нафтогаза" газотранспортной составляющей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее у Путина сделали громкое заявление о поставках российского газа в Европу через Украину.