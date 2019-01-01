В России разозлились из-за заявлений Японии о спорных территориях

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МИД России вызвало посла Японии Тойохису Кодзуки, чтобы выразить свое недовольство относительно спорных островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными территориями. В ведомстве уточнили, что причиной вызова посла стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова, передает ONLINE.UA.

Так, в ведомстве отметили, что обратили внимание на недавние высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией. "Председателю японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров", — сказано в сообщении. Как известно, четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) аннексированы Советским Союзом. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан. 14 ноября прошлого года после встречи лидеров России и Японии обнародовали договоренности вернуться к меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия создает на спорных Курильских островах мощную оборонную систему, которая покроет все Курилы и обеспечит защиту Охотского моря. В частности, планируется дополнительное размещение ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".