"Никто никого не наклонит": Лукашенко прокомментировал идею объединения Беларуси с РФ

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупы и притянуты за уши, однако он признал, что сейчас много разговоров среди белорусов и россиян об объединении двух стран, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси...Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня на повестке дня такого вопроса нет — об объединении", — добавил Лукашенко.

Он убежден, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

По мнению Лукашенко, на этот шаг не может пойти и сама Россия, что якобы ему подтвердил Путин.

"Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", — заявил президент Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел секретное совещание с высшим руководством страны, которому поручил разработать меры противодействия российским угрозам.