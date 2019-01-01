Неожиданно: Лукашенко серьезно пригрозил России

Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. С таким жестким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ONLINE.UA.

Белорусский лидер призывает "не делать катастрофы" из отсутствия компенсации от Москвы за налоговый маневр.

"Не надо считать, что это катастрофа. Если руководство России изберет такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — говорит он.

Кроме того, Лукашенко в очередной раз попросил правительство "не преувеличивать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета за налоговый маневр в России".

"Но хочу предупредить: такие решения, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", – сказал президент.

Белорусский лидер отмечает, что "заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Беларуси не проблема".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко выступил с заявлением о том, что Россия больше не братское государство для Беларуси.