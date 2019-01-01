"Идеальная женщина": новая фотосессия Тины Кароль взорвала сеть

"Идеальная женщина": новая фотосессия Тины Кароль взорвала сеть

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Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Популярная украинская певица Тина Кароль в пятнадцатый раз стала звездой украинского глянцевого журнала Viva. Украинская красавица продемонстрировала нежный образ в новой фотосессии, который понравился многим фанатам артистки, передает ONLINE.UA.

Первые фото певица показала поклонникам на своей странице в Instagram, а также некоторые снимки были опубликованы на фан-странице звезды.

"Я невероятно благодарна Viva! Это по-настоящему особый выпуск. И цифра 15, и быть трижды обладательницей премии "самые Красивые" – это огромная ответственность. Соответствовать такому идеалу, в котором привыкли видеть меня, не просто. Но ваше доверие помогает мне быть в тонусе, потому что я делаю это ради вас, мои дорогие", — пишет Кароль.

На обложке Тина появилась в изысканном образе с фирменной красной помадой и атласными перчатками. Ее волосы были собраны в пучок и украшенное бантом. На других фотографиях Кароль позирует в черном бархатном платье, которое подчеркивает очертания талии знаменитости.

"Идеальная женщина; твоя красота не имеет границ; каждый образ лучше предыдущего; нельзя быть такой шикарной", — пишут поклонники в комментариях к фото.

"Идеальная женщина": новая фотосессия Тины Кароль взорвала сеть (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.

Источник: ONLINE.UA Теги: Тина Кароль, фотосессия, музыка
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